بينهن مصرية ولبنانية.. 33 صورة ساحرة لملكات الجمال حول العالم في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت عدة سيدات الأنظار بعد تتويجهن بلقب ملكة الجمال في عدة دول، وفي في هذا التقرير نستعرض أبرز المتوجات بلقب ملكات الجمال في 2024.

ملكة جمال مصر:

توجت سلمى بلقب ملكة جمال مصر 2024، وأطلت بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلاً على الجانبين.

ملكة جمال أمريكا:

فازت ألما كوبر، الضابطة في الجيش الأمريكي، بلقب ملكة جمال أمريكا 2024، وتألقت بفستان باللون الفضي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وفضلت أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها.

ملكة جمال لبنان:

توجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان 2024، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مزين بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وتركت شعرها منسدلاً.

ملكة جمال جمهورية التشيك:

حصدت كريستينا بيشكوفا لقب ملكة جمال جمهورية التشيك، وارتدت فستاناً جريئاً باللون الفضي مزيناً بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وتركت شعرها الويفي منسدلاً.

ملكة جمال آسيا:

حصلت ياسمينا زيتون على لقب ملكة جمال آسيا، وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق بقصة الكت ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وتركت شعرها الويفي منسدلاً.

ملكة جمال جنوب أفريقيا:

فازت ميا لورو بلقب أول ملكة جمال صماء لجنوب أفريقيا. أطلت بفستان طويل باللون الفضي مزين بالتطريزات، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وتركت شعرها منسدلاً.

ملكة جمال فرنسا:

توجت إيف جيل بلقب ملكة جمال فرنسا. تألقت بفستان منفوش باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجاً ناعماً.

ملكة جمال إنجلترا:

حصلت ميلا ماجي على لقب ملكة جمال إنجلترا. ظهرت بفستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجاً قوياً.

ملكة جمال أستراليا:

فازت صوفي البنا بلقب ملكة جمال أستراليا. أطلت بفستان طويل باللون الأخضر اللامع مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجاً هادئاً، وتركت شعرها منسدلاً.