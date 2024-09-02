ما هو "أخبث" وأكثر الطيور خداعا في العالم؟.. 20 صورة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تمتلك بعض الطيور تمتلك سلوكيات غريبة ومخادعة، ويُعرف عن بعض الأنواع بذكائها المذهل، ولكن هناك نوع واحد يشتهر بكونه الأكثر خبثا وحيلة بين الطيور.

وفقا لموقعي "livescience" و "schooltube"، يشتهر طائر الوقواق بكونه واحدا من أكثر الطيور خداعا في عالم الطيور، وذلك بسبب سلوك تطفله على أعشاش طيور أخرى.

ما هي خدعة الوقواق؟

وضع البيض في أعشاش طيور أخرى

تتسلل أنثى الوقواق إلى عش طائر آخر من نفس النوع الذي تفضله، وتضع بيضة واحدة فيه بدلاً من إحدى بيضات المضيف.

تقليد بيض المضيف

تكون بيضة الوقواق مشابهة جدا لبيض الأبوين في الشكل والحجم واللون، ما يجعل من الصعب على الطيور الأخرى اكتشافها.

تقليد أصوات الطيور الأخرى

يستطيع الوقواق تقليد أصوات العديد من الطيور الأخرى، وهذا يساعدهم على خداع الطيور المضيفة وإقناعها برعاية صغارهم.

وفقا لقائمة الطيور العالمية للجنة الأوقيانوسية الدولية، تضم عائلة الوقواق حوالي 150 نوعا، تتميز هذه الطيور بحجمها المتوسط الذي يبلغ حوالي 33 سم ووزن يتراوح بين 105 و130 جراما، وغالبا ما تحمل ألوانا رمادية أو بنية مع بطن مخطط وذيول طويلة.

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