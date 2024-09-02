تظهر أثناء التبرز- 5 علامات تدل على سلامة القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان القولون لديك يتمتع بصحة جيدة أم يعاني من مشكلة ما دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، عليك ملاحظة بعض العلامات أثناء التبرز، لأنها تكشف عن مدى سلامة أمعائك الغليظة.

نستعرض في التقرير التالي، علامات القولون السليم، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع وزارة الصحة ورعاية المسنين الأسترالية.

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علامات القولون السليم

1- التبرز الطبيعي

يعتبر التبرز من مرة إلى 3 مرات في اليوم أحد أشهر العلامات التي تدل على سلامة الأمعاء، بما في ذلك القولون، خاصةً إذا كان البراز يخرج أثناء التغوط على شكل نقانق ويميل لونه إلى البني.

2- اختبار التمسك

يمكن الاطمئنان على صحة الأمعاء الغليظة عن طريق "التمسك"، وهو اختبار يعتمد على عدم التبرز فور الشعور بالرغبة في التغوط مباشرة. فإذا استطعت التحمل، فهذا دليل على سلامة القولون.

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3- عدم البقاء طويلًا في المرحاض

الأشخاص الذين يملكون أمعاء غليظة سليمة، عادةً ما يتبرزون في غضون دقيقة واحدة من الجلوس على المرحاض. فإذا كنت تستغرق وقتًا أكثر من ذلك، فهذا مؤشر على وجود مشكلة في القولون.

4- التبرز المريح

عدم الشعور بالألم أثناء التبرز من الأعراض التي تدل على سلامة الأمعاء، لأن التغوط المؤلم من الأعراض التي تنذر بوجود مشكلة في القولون، خاصةً إذا كان الشخص يضطر إلى الدفع بقوة للتخلص من البراز.

5- التبرز الكامل

إذا كان الإنسان يفرغ أمعاءه بشكل كامل عند كل تبرز، فهذا مؤشر على سلامة القولون، لأن صعوبة التغوط من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالإمساك.

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