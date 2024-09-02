وفاة مفاجئة لرجل بعد تناول مشروب شهير.. ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

توفي رجل يبلغ من العمر 34 عامًا بسبب نوبة قلبية، بعد تناول مشروبات الطاقة يوميًا، وفقًا لما كشفت زوجته.

وقالت زوجته، ميجان شريف، إن إدمان زوجها على الكافيين جعله يستهلك ما لا يقل عن ثلاث عبوات من مشروبات الطاقة يوميًا، مما أدى إلى توقف قلبه عن النبض، حسب موقع "تايمز ناو نيوز".

أوضحت ميجان أن الأطباء حاولوا إنعاش زوجها، آرون، بالضغط على صدره، مما تسبب في كسر ضلوعه، ثم أُجبر على البقاء في المستشفى لمدة شهر لمراقبة معدل ضربات قلبه.

كما أخبر الأطباء ميجان أن السكتة القلبية التي تعرض لها آرون كانت بسبب الجفاف الناجم عن استهلاك كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، كان آرون يشرب حوالي 2 إلى 3 عبوات من مشروبات الطاقة يوميًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من القهوة.

بدأت القصة عندما شعر آرون في إحدى الليالي بعدم ارتياح شديد، حيث كان قلبه ينبض بسرعة وشعر بالخدر في يديه وقدميه، واعتقدت ميجان أنه يعاني من نوبة هلع، لذا اتصلت بالمستشفى فورًا.

عند وصوله إلى المستشفى، توقف قلبه عن النبض. حاول الأطباء إنعاشه بالضغط على صدره، وتمكنوا من إعادة تشغيل قلبه، وبعد ستة أسابيع عاد إلى المنزل، ولكن لم يكن الأطباء على دراية كاملة بسبب السكتة القلبية، وعقب إجراء الفحوصات، أوضح الأطباء أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد أدت إلى تفاقم آثار الجفاف.

ومع ذلك، أصيب الرجل بسكتة قلبية أخرى كانت مميتة. تشير الدراسات إلى أن مشروبات الطاقة قد ترتبط بمشكلات قلبية مثل النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة سلبًا على صحة القلب؟

تتمتع مشروبات الطاقة بشعبية متزايدة، خاصة بين الشباب، حيث تقدر الدراسات أن 30% من المراهقين في الولايات المتحدة يستهلكونها بانتظام، ورغم الترويج لها كمعززات للأداء البدني والعقلي، فإن الإفراط في تناولها يرتبط بآثار جانبية متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية.

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات معتدلة إلى عالية من الكافيين والسكر، بالإضافة إلى مكونات منشطة مثل الجوارانا، التورين، الكارنيتين، والجينسنج.

والحد الأقصى الموصى به من الكافيين يوميًا هو 100 ملغرام للمراهقين و400 ملغرام للبالغين، بينما قد تحتوي بعض مشروبات الطاقة على أكثر من 500 ملغرام من الكافيين، مما يؤدي إلى سمية الكافيين.

أمراض القلب الناجمة عن مشروبات الطاقة

الرجفان الأذيني

أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعًا، يتسبب في ضربات قلب سريعة أو قوية، وقد يؤدي إلى السكتة القلبية.

ارتفاع ضغط الدم

عامل رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية.

سكتة قلبية

يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

علامات وأعراض السكتة القلبية

ألم أو انزعاج في الصدر

الضعف

التعرق البارد

ألم أو انزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر

ضيق التنفس

التعب غير العادي

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