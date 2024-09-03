أفضل زيوت الطهي لمرضى السكر والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو السكري، أو ترغب في الحفاظ على صحتك، فإن اختيار الزيت المناسب خطوة مهمة لتحقيق هذا الأمر.

وفقا لموقع "Live strong" إليك أفضل زيوت الطهي للقلب والسكري:

زيت الزيتون

من أفضل الخيارات لصحة القلب، فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى ذلك، احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

زيت الأفوكادو

يتميز زيت الأفوكادو بنقطة دخان عالية، ما يجعله مثاليا للطهي على درجة حرارة عالية، كما أنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة.

زيت السمسم

تناول هذا النوع من الزيت يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

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