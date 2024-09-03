القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تشهر سبتمبر ايلول شهر رائع فلكيا تاثيراته ممتازة من اوله الى اخره تاثيرات رائعة مدعوم من الشمس وعطارد في العذراء الاجواء ولا اجمل شهر يحمل مفاجآت سارة تقدم نحو الافضل الجو العام ممتاز الكواكب في البيت التاسع تحمل فرص جديدة فرص متنوعة فرص للسفر للتسويق وفتح مجالات جديدة عنا كوكب المريخ في السرطان صحيح انه يحمل طاقة جارفة لكنه يعطيك قوة حضور وطاقة كبيرة يدعمك 100 % قوة انجاز قوة تقدم ومفاجآت سارة مهنيا وماليا
عاطفياً: وجود كوكب الزهرة قي مربع مع برجك هو الميزان ويشكل تنافرا مع زحل الموجود في برجك ما يزعج مواليد العشرية الاولى على الاخص لذلك لا تطلب المستحيل كن متعقلا فالظروف السائدة صعبة وقد تجد نفسك في وضع محرج امام الحبيب تجنب الكلام المتسرع وانتبه للتراجع في العلاقة ولا تسمح لكبريائك بالتأثير سلبا على مجراها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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