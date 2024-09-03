القاهرة - الخليج 365
مهنياً: كيف رح يكون الشهر التاسع ايلول سبتمبر باختصار مواقع الكواكب من العذراء داعمة من المشتري افضل وافضل لكن خليك منطقي حاول تزرع محبين لا تزرع اعداء استوعب الناس حولك في عندك مال كتير انا مصرة انت من ملوك المالهذا الشهر لكنه شهر شغل شهر الاجتهاد شهر حصاد يلي اشتغل على الاصول سيلاقي النتيجة المطلوبة لان النجاح لا ياتي على طبق من فضة
عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الميزان يعاكس برجك قليلا ويحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية كما يسبب سؤ تفاهم مع الشريك والاولاد الا ان الامور قد تكون عابرة حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ومن الممكن ان تهتم ايضا بمسألة عائلية ملحة بعد فترة من التجاهل للعازب خفف من كلامك الجارح وكن دبلوماسيا اكثر في التعاطي مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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