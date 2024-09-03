توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنياً: كيف رح يكون الشهر التاسع ايلول سبتمبر باختصار مواقع الكواكب من العذراء داعمة من المشتري افضل وافضل لكن خليك منطقي حاول تزرع محبين لا تزرع اعداء استوعب الناس حولك في عندك مال كتير انا مصرة انت من ملوك المالهذا الشهر لكنه شهر شغل شهر الاجتهاد شهر حصاد يلي اشتغل على الاصول سيلاقي النتيجة المطلوبة لان النجاح لا ياتي على طبق من فضة

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الميزان يعاكس برجك قليلا ويحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية كما يسبب سؤ تفاهم مع الشريك والاولاد الا ان الامور قد تكون عابرة حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ومن الممكن ان تهتم ايضا بمسألة عائلية ملحة بعد فترة من التجاهل للعازب خفف من كلامك الجارح وكن دبلوماسيا اكثر في التعاطي مع الحبيب