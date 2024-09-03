توقعات مولود برج "الثور" من السبت 31 آب إلى الجمعة 6 أيلول 2024

مهنياً: كيف رح يكون الشهر التاسع شهر ايلول شهر حلو انت من الابراج المحظوظة انت البرج الملكي انا ما بخاف عليك ابدا كل الدنيا تعبانة انت مرتاح واقف بكل ثقة وتعطي انطباع جيد عن نفسك ناجح مسؤول واهل للمسؤولية يحمل تغييرات كثيرة وطروف حلوة ودعم كبير جدا من الشمس وعطارد من العذراء في بيت النجاح بيت القدرات انت الملك وتاثيرات مهمة جدا

عاطفيّاً: لا تزال تاثيرات كوكب الحب من برج الميزان تسيطر على الاجواء العائلية والعاطفية فتشعر بالرومنسية والحنين وتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل الذي يحمل لك الاستقرار والمشاعر الصادقة للعازب, قد تكافأك الظروف الايجابية بمصالحة وتسوية ما يجعلك تاخذ قرار نهائي يوضح موقفك وتحسم امرك في خطوبة او ازواج الف مبروك