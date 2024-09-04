كيت ميدلتون وميغان ماركل استعارا الكثير من مجوهرات الأميرة ديانا ما عدا تاج زفافها

لا يزال الكثير من مقتنيات الأميرة ديانا من ملابس وخطابات تُعرض بالمعرض وتُباع بالمزادات العلنية بآلاف الدولارات، أما مقتنياتها من المجوهرات؛ فكثيراً ما نرى كيت ميدلتون وميغان ماركل تتزينان بها، من أقراط وقلادات وخواتم، لكن تاج زفاف الأميرة ديانا لم ترتدِه أيٌّ منهما؛ فما سر عدم المساس بهذا التاج تحديداً دوناً عن باقي مقتنيات الأميرة ديانا؟!

تاج زفاف الأميرة ديانا.. أين هو؟

على الرغم من أن كلاً من كيت ميدلتون وميغان ماركل ظهرا بتاج ملكي في يوم زفافهما، حيث استعارت كيت، 42 عاماً، تاج كارتييه هالو من الملكة إليزابيث لحفل زفافها عام 2011 على الأمير ويليام، واستعارت ميغان، 43 عاماً، تاج الملكة ماري الماسي من مجموعة العائلة المالكة عام 2018؛ فإنهما لم ترتديا تاج الأميرة ديانا الأكثر شهرة لديها: "تاج سبنسر". وقد ارتدت الأميرة الراحلة هذا التاج العائلي في حفل زفافها على الملك تشارلز عام 1981، واستخدمته أيضاً في مناسبات أخرى في السنوات التالية.

وفقًا لـThe Court Jeweller، فإن تاج سبنسر كان في عائلة سبنسر لمدة قرن تقريباً، وارتدته أيضاً شقيقتا الأميرة ديانا؛ جين وسارة، في حفلات زفافهما. وقد ظهر التاج مؤخراً ترتديه سيليا ماكوركوديل، ابنة أخت الأميرة ديانا، في حفل زفافها عام 2018. ومع ذلك؛ فمن غير المرجح أن يكون "تاج سبنسر" قد تم أخذه في الاعتبار لإطلالات كيت أو ميغان في حفل الزفاف.

أخبرت لورين كيهنا من The Court Jeweller مجلة ماري كلير سابقاً أن "تاج سبنسر" لم يكن خياراً لكل من كيت وميغان في أيام زفافهما؛ لأنه "لم يكن تاجاً ملكياً أبداً". وبدلاً من ذلك، استعارت زوجتا الأمير ويليام والأمير هاري التاج من مجموعة الملكة إليزابيث، في حين يظل "تاج سبنسر" في عائلة سبنسر. قالت كيينا: "عندما كانت أميرة ويلز، كانت ديانا تستعير التاج كثيراً من والدها وشقيقها تشارلز سبنسر، إيرل سبنسر التاسع، الذي لا يزال يمتلكه الآن. في النهاية، سيتم تمريره مع بقية ممتلكات العائلة إلى ابن إيرل سبنسر، فيكونت ألثورب".

ارتداء كيت ميدلتون وميغان ماركل التيجان الملكية

كيت ميدلتون شُوهدت كثيراً ترتدي تاجاً ملكياً في العديد من المناسبات مثل الولائم الرسمية وحفلات الاستقبال في القصر وحتى حفلات الزفاف الملكية الأخرى. في المجمل، ارتدت أربعة تيجان مختلفة، ولكن من ناحيةٍ أخرى، فإن ميغان ماركل على عكس كيت ميدلتون؛ فقد ارتدت التاج الملكي مرة واحدة فقط في حفل زفافها من الأمير هاري عام 2018.

مجوهرات الأميرة ديانا لكيت ميدلتون وميغان ماركل

بالإضافة إلى الأقراط والأساور والقلائد، أهدى الأمير ويليام والأمير هاري لزوجتيهما خواتم كانت في السابق ملكاً لوالدتهما؛ فقد ورث الأمير هاري خاتماً من حجر الأكوامارين، كان قد أهداه لوالدته لترتديه بدلاً من خاتم خطوبتها بعد طلاقها من الملك تشارلز عام 1996. وقد ارتدت ميغان هذا الخاتم لأول مرة في يوم زفافها عندما توجهت هي والأمير هاري إلى حفل الاستقبال المسائي، وقد ظهر في إصبع ميغان خلال الجولات الملكية والحفلات.

كما صمم الأمير هاري خاتم خطوبة ميغان المكون من ثلاثة ماسات ليشمل جوهرتين من المجموعة الشخصية لوالدته.

الأمير ويليام أهدى زوجته كيت ميدلتون خاتم خطوبتها في عام 2010، بخاتم خطوبة الأميرة ديانا الشهير المصنوع من الماس والياقوت.

قد يهمك أيضــــاً:

ميغان ماركل تُعيد ارتداء أقراط الفراشة من مجوهرات الأميرة ديانا

أبرز الجوانب الحياتية للأميرة الراحلة ديانا في ذكرى وفاتها