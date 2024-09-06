الامارات | أطعمة مفيدة لمن تجاوز الـ60 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الدكتورة يكاتيرينا غيرينكو، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إن تناول كبار السن الأسماك ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه بانتظام يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأوضحت "ينصح كبار السن بتناول الأسماك 2-3 مرات في الأسبوع، ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه بانتظام للوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب. كما يجب تناول الزيوت النباتية باعتدال والتقليل من الدهون الحيوانية وعدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرة في الأسبوع".

ووفقا لها، يحتاج كل كيلوغرام من جسم كبار السن يوميا إلى 1-1.2 غرام من البروتين. وفي حالة الالتهابات إلى 1.5 غرام وفي حالة الإصابات إلى 2 غرام لكل كغ من وزن الجسم. ويمكن أن توفر منتجات الألبان 30 بالمئة من البروتين الحيواني. بالإضافة إلى ذلك هي غنية بالكالسيوم (يحتاج الجسم منه إلى 1200 ملغم يوميا) لذلك تخفض من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن الكالسيوم موجود في السمسم وفول الصويا وغيرها. كما يجب على كبار السن تناول أطعمة غنية بفيتامين D الذي يحتاج الجسم منه إلى 800-1200 وحدة دولية في اليوم. هذا الفيتامين موجود في الأسماك والزبدة وكبد البقر والأجبان.