يسبب تقلب المزاج والتعب.. احذر نقص هذا الفيتامين بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لنقص بعض الفيتامينات بالجسم أن يسبب مشكلات صحية عديدة، لذا من المهم مراقبة أي أعراض غريبة تظهر، لأنها تكشف احتياجنا لتناول فيتامين معين.

وبحسب تايمز ناو، فإن الفيتامينات تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن نقص أحدها قد يسبب تقلبات مزاجية، وتحديدا فيتامين ب.

إن نقص "فيتامين ب" يمكن أن يسبب لك الكثير من المشكلات مثل الاكتئاب وتقلب المزاج والتعب.

كما يمكن لنقص فيتامين ب، أن يسبب مشكلات في التفكير والنسيان، وقد يكون انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ هو السبب.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب

الغثيان والقيء والإسهال

انخفاض الشهية

فقدان الوزن

شحوب الجلد

صعوبة المشي

طرق الوقاية

يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين ب من المصادر الغذائية، أو قد يصف لك الطبيب مكملات غذائية على شكل أقراص فموية أو أقراص تحت اللسان تذوب تحت اللسان أو حقن.

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