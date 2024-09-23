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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام عدد من المباريات في 5 دوريات مختلفة حول العالم اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

ويلاقي ريال بيتيس نظيره ريال مايوركا في ختام الجولة السادسة من ، بينما تستأنف مواجهات دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا - 10 مساء - beIN Sports 3

أتالانتا ضد كومو - 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس الملك السعودي

الفيحاء ضد الباطن - 6.30 مساء - SSC NEWS

الحزم ضد النصر - 6.35 - SSC Extra 2

الطائي ضد الخليج - 6.45 - SSC SPORT 4

الأهلي ضد الجندل - 9 مساء - SSC SPORT 1

الاتفاق ضد العدالة - 9 مساء - SSC Extra 1

الدوري التركي

طرابزون ضد غازي عنتاب - 8 مساء

جوزتيبي ضد كايسري سبور - 8 مساء

الدوري المكسيكي

بوماس ضد تيخوانا - 2 صباحا

تولوكا ضد سانتوس لاجونا - 4.05 صباحا

تايجرز ضد خواريز - 4.10 صباحا

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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