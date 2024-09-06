قبل 30 عاما من حدوثها.. اختبار دم قد يتنبأ بأمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يبدو أن هناك اختبار دم قد يتنبأ بأمراض القلب والسكتة الدماغية قبل الإصابة بها بثلاثين عاما.

وبحسب مجلة نيو إنجلاند الطبية، توصلت دراسة إلى أن اختبار الدم البسيط "ثلاثي الأبعاد" يمكنه التنبؤ بخطر إصابة المريض بنوبة قلبية وسكتة دماغية قبل 30 عاما من حدوثها.

ويركز الاختبار على ثلاثة مؤشرات رئيسية: الكوليسترول الضار (LDL)، البروتين الدهني (Lp(a))، والبروتين التفاعلي (CRP).

وجمع أطباء بيانات من حوالي 28,000 امرأة من العاملات في المجال الصحي في الولايات المتحدة، وتم تتبعهن على مدار 30 عاما

وكشف البحث أن النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من الكوليسترول الضار (LDL) يواجهن خطرا أعلى بنسبة 36% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لديهن مستويات أقل، أما النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من البروتين الدهني، فكانت نسبة الخطر لديهن 33% أعلى.

وعندما يتعلق الأمر بالبروتين التفاعلي (CRP)، الذي يعد مؤشرا على وجود التهابات في الجسم، فقد زادت نسبة الخطر بنسبة مذهلة وصلت إلى 70%.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور بول ريدكر لشبكة إن بي سي نيوز: "تمثل المؤشرات الحيوية الثلاثة عمليات بيولوجية مختلفة، إنها تخبرنا لماذا يكون شخص ما في خطر فعليا"، كما يحث الأطباء الآخرين على إجراء "اختبار الدم ثلاثي الأبعاد" عندما يكون المرضى في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، لرصد عوامل الخطر التي يحتمل أن يتم التغاضي عنها في وقت مبكر.

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