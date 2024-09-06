تحدي جديد على "تيك توك" كاد ينهي حياة طفل.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة ماسأوية، تسبب تحدي جديد على تطبيق "تيك توك" في إصابة طفل بريطاني بسكتة قلبية.

وفقا لموقع "timesofindia"، أصيب "سيزار واتسون كينج" من مقطاعة دونكاستر البريطانية بسكتة قلبية مميتة بعد قيامه بتحدي خطير يُعرف باسم "كروم".

ويهدف التحدي إلى استنشاق عبوة مزيل عرق أو مثبتات الشعر ومزيل طلاء الأظافر.

بعد وقت قصير من استنشاق البالغ من العمر 12 عاما للمادة، عثرت والدته عليه ملقى على أرضية المطبخ يعاني من نوبة شديدة، وبدأت على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي لمساعدته على التنفس بينما اتصل شقيقه بسيارة إسعاف.

ونُقل سيزار إلى المستشفى حيث واجه العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل نوبات متكررة وسكتة قلبية، ما استدعى وضعه في غيبوبة اصطناعية.

ويسبب استنشاق الأبخرة السامة لعديد من المضاعفات الصحية التي تهدد الحياة، فعند استنشاق المواد الكيميائية أو الغازات الضارة، فإنها تهاجم الجهاز التنفسي وتتسبب في تهيج وتلف شديد للمجاري الهوائية والرئتين.

قد يؤدي هذا التهيج إلى نوبة حادة ضائقة تنفسية، تسبب أعراضًا مثل السعال والصفير وصعوبة التنفس.

وتُشكل أيضا خطرا على صحة القلب، حيث تتكون هذه الأبخرة من مزيج معقد من المواد الكيميائية الضارة، قادرة على اختراق الجسم عبر الجهاز التنفسي، لتصل إلى مجرى الدم وتؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر، بالإضافة إلى، حدوث نقص حاد في كمية الأكسجين المتاحة للأعضاء والأنسجة، وظهور بعض الأعراض المزعجة، مثل ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، وفقدان الوعي.

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