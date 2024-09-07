الامارات | كاميرات «راقب الطبيعة» ترصد ثعلب بلانفورد في وادي الوريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرات مبادرة راقب الطبيعة ثعلب بلانفورد المراوغ، وهو واحد من أحدث الكائنات الحية التي تم رصدها في وادي الوريعة، ضمن المبادرة التي تهدف إلى رسم خرائط الحياة الفطرية في الإمارات. ويهدف المشروع إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسة من الكائنات الحية، والمساهمة في حماية واستعادة التنوّع البيولوجي الغني في الدولة.

وتتيح المبادرة فرصاً عديدة لمختلف أطياف المجتمع في الإمارات للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة، والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة. ويعمل المشاركون جنباً إلى جنب مع الخبراء في جمع وتحليل البيانات القيمة التي تساعد في صياغة استراتيجيات الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال نشر أدوات البحث العلمي والمساعدة في تركيب وصيانة الكاميرات الحساسة للحركة في مواقع مختارة في وادي الوريعة - أول منطقة جبلية محمية في الدولة - والذي تديره هيئة الفجيرة للبيئة.