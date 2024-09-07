"عشان تبقى في الأمان".. 10 نصائح مهمة لشراء حلوى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي يصادف 12 ربيع الأول 1446 هجريًا، الموافق 15 ديسمبر 2024 ميلاديًا، يجدد المسلمون احتفالاتهم بهذه المناسبة العظيمة.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال هي حلوى المولد النبوي، التي تشهد إقبالًا كبيرًا في هذه الفترة، سواء في الأسواق الشعبية أو الأمكان المتخصصة في بيع الحلويات.

ولضمان حصولك على حلوى آمنة وصحية، يقدم "الخليج 365" في السطور التالية مجموعة من النصائح الأساسية التي يجب مراعاتها عند الشراء، وفقًا لجهاز حماية المستهلك.

1. التحقق من التوزيع والتخزين

احرص على أن تكون الحلوى معروضة ومخزنة داخل فاترينات زجاجية تحميها من أشعة الشمس المباشرة، لضمان الحفاظ على جودتها ونظافتها.

2. التحقق من الشروط الصحية للبائعين

تأكد من أن البائعين يتبعون الشروط الصحية اللازمة، لضمان أن المنتج الذي تشترونه آمن.

3. التحقق من التخزين السليم للحلوى

يجب أن تكون حلوى المولد مخزنة في أماكن جيدة التهوية، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والحشرات، لضمان الحفاظ على جودتها.

4. التخزين في الثلاجة

لحفظ حلوى المولد لفترة أطول، يفضل تخزينها في الثلاجة.

5. تجنب الحلوى المكشوفة

لا تقم بشراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم، لضمان سلامتها.

6. فحص الغلاف الخارجي

تحقق من سلامة الغلاف الخارجي للحلوى، حيث يجب أن يكون خالياً من التمزقات والتلف.

7. التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية

انتبه لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على عبوة الحلوى، لضمان أنها لا تزال صالحة للاستهلاك.

8. الشراء من أماكن موثوقة

يفضل شراء الحلوى من المحلات والأماكن المعروفة بسمعتها الجيدة في السوق.

9. التحقق من اسم الشركة المصنعة

تأكد من أن اسم الشركة المصنعة مدرج بوضوح على الغلاف وأنه يشير إلى مصدر موثوق.

10. فحص إحكام التغليف

تأكد من إحكام التغليف على الحلوى لضمان عدم تعرضها للتلوث أو التلف.

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