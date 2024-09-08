ماذا يحدث لقلبك عند الإفراط في تناول الكافيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشف دراسة هندية حديثة أجراها باحثون هنود أن الإفراط في تناول الكافيين الموجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية أو الطاقة قد يهدد صحة القلب.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي شملت أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، إلى أن تناول أكثر من 400 ملجم من الكافيين "ما يعادل 4 أكواب من القهوة" يوميا أن ذلك يؤدي إلى إصابة الأشخاص الأصحاء بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبسبب تأثيره على الجهاز العصبي اللاإرادي، فإن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يعرض الأفراد الأصحاء لخطر ارتفاع ضغط الدم وغيره من الأحداث القلبية الوعائية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص، الذين يتناولون 600 ملجم أو أكثر من الكافيين يومياً، لديهم معدلات ضربات قلب وضغط دم مرتفعة بشكل ملحوظ.

اقرأ أيضا:

ترقيات وفلوس وحب.. 3 أبراج الأكثر حظا قبل انتهاء 2024

واقعة صادمة.. رسام يستعمل الدم البشري في لوحاته وهذا ما حدث له

سهلة وموفرة.. 6 طرق طبيعية تطهر الرئتين من السموم

تحمي من السرطان.. 6 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

ثمرة واحدة من هذه الفاكهة تعمل كمنظف للشرايين.. احرص على تناولها