الامارات | «تيليغرام» تلغي خاصية «أشخاص في الجوار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت منصة التواصل الاجتماعي الروسية (تيليغرام) للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، بحسب ما أعلنته المنصة على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف الشهر الماضي، بسبب «ارتكاب أطراف ثالثة جرائم» على المنصة.

وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً على «تيليغرام»، كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة.

ولكن اعتباراً من الخميس الماضي عدّل هذا النص، وأصبح: «كل تطبيقات تيليغرام تحتوي على زر إبلاغ يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة».

كما أعلنت المنصة يوم الجمعة الماضي حذف خاصية «أشخاص في الجوار»، التي قيل إنه أسيء استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين.