الامارات | «سوا» يحتفي بـ 10 سنوات من التعلم المتحفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر «سوا.. 10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي»، احتفالاً بالذكرى الـ10 لبرنامج علم المتاحف «سوا»، المبادرة المشتركة بين الهيئة ومتاحف برلين الوطنية، ومعهد غوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع المتخصصين في علم المتاحف على تبادل الخبرات والمعرفة بين الثقافات المختلفة والأساليب المبتكرة في الدراسات المتحفية، وكسب المهارات الأساسية المتعلقة بعلم المتاحف، وإدارتها من كل المجالات ذات الصلة.

ويعد المؤتمر الذي يعقد في الرابع والخامس من نوفمبر المقبل في متحف الشارقة للآثار، تجربة ثرية للعاملين في المتاحف والباحثين والطلاب والمهتمين عبر حزمة الأفكار التي يطرحها المشاركون في المؤتمر، من شخصيات قيادية وتربوية من قطاعي المتاحف والثقافة العالميين، ما يجعلها فرصة استثنائية للتواصل والنمو المهني.

وتغطي أجندة المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة في المجال المتحفي، من خلال جلسات نقاشية، وخطابات رئيسة، وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الحوار والتبادل والتعاون بين العاملين في المتاحف.

وتناقش الموضوعات الرئيسة أهمية تعزيز التعاون الدولي بين المتاحف والجهات الثقافية لتطوير المعايير والخدمات في المتاحف. كما يسلط المؤتمر الضوء على رؤى وتجارب المشاركين السابقين في برنامج علم المتاحف «سوا»، ومدى تأثير البرنامج على حياتهم المهنية.