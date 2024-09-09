الامارات | أفق دبي وسحر غروبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نافذة تتيح إطلالة بانورامية على دبي وأبراجها ومعالمها الأيقونية، في لحظة شديدة الخصوصية، يكتسي فيها الأفق بسحر الغروب، ليضفي مزيداً من الجمال على المدينة التي تبدو رائعة في كل أوقاتها.. حيث يستمتع الضيوف هنا بالمناظر الخلابة، وعجلة المشروعات العملاقة التي لا تكف عن الدوران، والتقاط الصور التذكارية من فوق هذه المنصة المميزة، والتي تزيّن وجهة أصبحت مفضلة لكثيرين، في مرسى خور دبي، قريباً من اليخوت والمراكب السياحية التي تستريح في المكان حيناً، وتتهادى على صفحة الماء حيناً آخر، موفرة لركابها فاصلاً آخر من المتعة، في مدينة أصبح اسمها علامة مسجلة على السعادة.