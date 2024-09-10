الامارات | مزحة تقتل شقيقين غرقاً في "دجلة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2024

أدى مزاح بين شقيقين لغرقهما معًا بعد أن دفع أحدهما الآخر في منطقة عميقة عند حافة نهر دجلة في الموصل.

وكشف شهود عيان، أن "شقيقين لا يتقنان السباحة كانا ضمن مجموعة من الأصدقاء يلعبان كرة القدم في إحدى الساحات الواقعة على حافة نهر دجلة، دفع أحدها الآخر بداعي المزاح، فسقط بنقطة عميقة في النهر".

ورمى الشقيق الثاني بنفسه بعد رؤية شقيقه في الماء ، ولم يستطع المتواجدون في المنطقة من اللحاق بهما أو إنقاذهما؛ ما أدى إلى غرقهما معًا".

وبدأت الشرطة النهرية عملية بحث عبر الغواصين المختصين في مثل تلك الحالات، بهدف استعادة جثماني الشقيقين وتسليمهما إلى ذويهما".