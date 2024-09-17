الامارات | عدد المسنين في اليابان يسجل مستوى قياسياً جديداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

طوكيو - أ.ف.ب

يبلغ نحو 36.25 مليون ياباني 65 عاماً أو أكثر في 2024، ما يمثّل 29.3% من السكان، وهو مستوى قياسي جديد، وفق بيانات أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة، أول من أمس، إنه بهذه النسبة، تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة، تليها جزيرة المارتينيك الفرنسية (25.3% من السكان)، وبورتوريكو (24.7%)، وإيطاليا (24.6%).

وفي عام 2023، انخفض عدد سكان اليابان بمقدار 595 ألف نسمة، مقارنة بعام 2022، وبات يبلغ 124 مليوناً، وفقاً للأرقام الجديدة.

وللأزمة السكانية تبعات كبيرة، إذ إن الزيادة في عدد كبار السن، تؤدي إلى زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية، إضافة إلى انخفاض عدد أفراد القوى العاملة. وسجلت اليابان رقماً قياسياً آخر تمثّل في أن 9.14 ملايين شخص من كبار السن كانوا يعملون في عام 2023، أي 13.5% من إجمالي أفراد هذه الفئة.