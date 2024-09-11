5 فوائد غير متوقعة لكوب من عصير البرتقال لصحة الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - عصير البرتقال من المشروبات المنعشة، التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين C.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير البرتقال الطازج يساهم في حماية الجسم من الأمراض التي تؤثر على الكبد والكلى.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البرتقال رغم كونه من الحمضيات، يعد من أفضل الخيارات لصحة الكلى بفضل احتوائه على كمية كبيرة من السترات، وهي مادة تعمل على منع تكوين بلورات الكالسيوم التي قد تؤدي إلى تكوين الحصوات.

وأشارت إلى أن عصير البرتقال يساعد في حماية الكلى من الأمراض وتكوين الحصوات، ويعزز إدارة البول مما يقلل من خطر حموضة البول، كما أنه يحسن الهضم بفضل الألياف التي يحتوي عليها، ويساعد على حركة الأمعاء ويحمي من الإمساك.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم عصير البرتقال عدة فوائد أخرى، مثل:

حماية جهاز المناعة.

- إدارة نسبة السكر في الدم.

- مقاومة الالتهابات.

- الحماية من الأمراض.

الوقاية من السرطان.

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