الامارات | رمز سبق عصره يزين «مغامرات عبر الكون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن استقبال عمل تركيبي رمزي يتمثل في مجسّم طبق الأصل من صاروخ «تان تان» الذي حمله رائد الفضاء الإماراتي وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان النيادي، خلال مهمته التاريخية إلى الفضاء.

ويجري عرض المجسّم حالياً إلى جانب مجسّم أكبر من صاروخ «تان تان» الذي حصل عليه المتحف على سبيل الإعارة من متحف الفنون الزخرفية في باريس.

وحضر عملية تركيب المجسّم الدكتور سلطان النيادي، ومدير متحف اللوفر أبوظبي، مانويل راباتيه.

ويأتي العرض تأكيداً على نجاح التعاون بين متحف اللوفر أبوظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء. ودعا «اللوفر أبوظبي» الزوار إلى استكشاف الكون، في متحف اﻷطفال، والاطلاع على أغراض أيقونية ضمن معرض «مغامرات عبر الكون».

ويُعد صاروخ «تان تان» رمزاً قوياً للخيال الإبداعي، كما يجسّد أهمية العلاقة بين استكشاف الفضاء في الحقيقة واستكشافه في الخيال. وكانت مغامرات تان تان على القمر، التي نُشرت في خمسينات القرن الماضي، سابقة للهبوط الفعلي على القمر بنحو عقدين من الزمن.