الامارات | «دبي للرطب» يستعد لنسخة 2025.. واستكمال مسيرة النجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها «دبي للرطب» في نسخته الأولى، معرباً عن ثقته بقدرة القائمين عليه في تحقيق الأهداف المرجوّة منه، وإحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على ترسيخ قيمة هذا الكنز التراثي الوطني، وتسلط الضوء على مدى أهميتها في مختلف الجوانب.

جاء ذلك خلال اجتماع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ناقش خلاله تحضيرات الموسم المقبل من «دبي للرطب 2025»، وللوقوف على أبرز ما تم إنجازه، والاستفادة من تجربة النسخة الأولى.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة تحكيم «دبي للرطب»، ومديري الإدارات في المركز.

وقال بن دلموك إن «دبي للرطب» يُعنى بتعزيز قيمة النخلة والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، باعتبارها تمثّل رمزاً تراثياً وثقافياً مهماً في دولة الإمارات.

وناقش الحضور، خلال الاجتماع، بعض الأعمال الإنشائية التي ستطرأ على «دبي للرطب» في الموسم المقبل، والتي من شأنها أن تشكل إضافة للحدث، علاوة على العديد من الاقتراحات التي طرحت من قبل لجنة التحكيم، والتي تخدم أهل النخل، وُملاك المزارع، وتمت مناقشة آلية توفير خدمات جديدة للمشاركين في أشواط «دبي للرطب»، لاسيما للقادمين من مناطق بعيدة عن إمارة دبي.

كما كرّم عبدالله حمدان بن دلموك لجنة تحكيم «دبي للرطب»، مشيداً بدورهم الكبير في نجاح هذا الحدث الوطني، مشيراً إلى الشفافية المطلقة التي رافقت التحكيم على أشواط «دبي للرطب»، وكان لها الدور الرئيس في نجاحه، ما انعكس على حجم المشاركة والحضور.

عبدالله بن دلموك:

«دبي للرطب» يعمل على إنشاء منظومة متكاملة لترسيخ قيمة كنز تراثي وطني.