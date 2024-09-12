لايف ستايل

الامارات | غرامة "ضخمة" لزوجة كويتية أساءت لزوجها بـ"إيموجي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة "ضخمة" لزوجة كويتية أساءت لزوجها بـ"إيموجي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024

قضت محكمة كويتية، بمعاقبة زوجة قامت  بسب زوجها وإرسال ملصق مسيء (إيموجي) له عبر الدردشة بينهما، وإلزامها بدفع تعويض للزوج، قيمته أكثر من أربعة آلاف دولار.

 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة الجنح المفوضة قضت بتغريم الزوجة الكويتية بمبلغ 1300 دينار (نحو 4200 دولار) بعد قيامها بسب زوجها واستخدام "إيموجي" غير لائق خلال محادثة على تطبيق "واتساب".

 

ووجدت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في ، وسط انقسام بين متعاطف مع الزوج وبين منتقد له لنقل الخلاف بينه وبين زوجته للقضاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements