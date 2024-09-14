اكتشاف حقنة جديدة أكثر فعالية في إنقاص وزن النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت دراسة حديثة ضجة كبيرة في عالم الطب بعد أن كشفت عن نتائج مثيرة للاهتمام حول فعالية حقن "مونجارو" في إنقاص الوزن.

فقد أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 4500 شخص، أن النساء حققن نتائج أفضل بكثير من الرجال في فقدان الوزن باستخدام هذا الدواء.

توصل التحليل إلى أن النساء فقدن ما يصل إلى ربع وزن أجسامهن باستخدام "مونجارو" Mounjaro الأسبوعية، مقارنة بما يصل إلى 18% للرجال.

ووفق "دايلي ميل"، عرضت نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للسكري المنعقد في مدريد بين 10 و13 سبتمبر، وشملت تجربة الدراسة أكثر من 4500 شخص يعانون من السمنة.

وأوضح الخبراء أن سبب الاختلاف ليس معروفاً بعد، وأضافوا أن النتائج تظهر أن الدواء أداة فعالة لمكافحة السمنة لدى كلا الجنسين.

وحقنة التنحيف الأسبوعية هي فئة من الأدوية تسمى GLP-1 agonists، والتي تحاكي هرموناً يساعد في قمع الشهية، وتقليل تناول الطعام.

وشملت التجارب التي أجرتها شركية إيلي ليلي المصنّعة 4677 شخصاً يعانون من سمنة مفرطة، واستمرت 88 أسبوعاً.

جدير بالذكر أن بفضل قدرتها على تقليد هرمون GLP-1 الذي يساعد على تنظيم الشهية، أظهرت حقن "مونجارو" فعالية كبيرة في مساعدة الأشخاص على فقدان الوزن، ولكن الدراسات الحديثة كشفت عن فارق مثير للاهتمام، حيث حققت النساء نتائج أفضل من الرجال باستخدام هذا الدواء.