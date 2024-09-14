يقوي قلبك ويحمي كليتك.. مشروب يقلل الكوليسترول الضار بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النعناع هو من المشروبات المنعشة واللذيذة، التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، لكن يتساءل البعض عن تأثيره على صحة القلب والكلى والجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ النعناع ليس فقط مشروباً منعشًا بل هو أيضًا غني بالألياف ومضادات الأكسدة، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، وبالأخص الكوليسترول الضار، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية، كما يعزز تدفق الدم، مما يساهم في وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية بما في ذلك القلب والكلى والجهاز الهضمي.

وأوضح "القيعي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عصير النعناع يحتوي على حمض الستريك الذي يزيد من حموضة البول، مما يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى. كما يعزز وظائف الكلى ويعمل على تهدئة اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ وغازات البطن وعسر الهضم.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن عصير النعناع يساهم في تحسين عملية الهضم بزيادة إفراز العصارة الصفراوية، مما يساعد على هضم الدهون، ويقضي على كرات الدم الحمراء التالفة ويخلص الجسم من السموم.

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