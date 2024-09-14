أجمل رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يحرص المسلمون على تبادل أجمل عبارات التهنئة في هذه الليلة المباركة لإرسالها للأهل والأصدقاء، تعبيرا عن محبتهم واعتزازهم بسنته الشريفة.

في هذا الصدد، إليك أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2024.

- كل عام وأصدقائي وأحبتي بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.

- أحب أن أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.

- تهانينا بالذكرى العطرة للمولد النبوي، والحبيب المصطفى.

- ولد نور الإسلام ولد خير الناس، ولد خاتم الأنبياء والرسل مبروك عليكم المولد.

- بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله، متباركين.

- النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

- كل عام وأنتم بألف خير، مولد النبي نور وهداية للبشرية.

- نتمنى لكم يوما سعيدا ومباركا بمناسبة ذكرى ميلاد خير البشر النبي الأمين.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوى، أسأل الله أن يجمعنا بالرسول في جناته.

- ادعوا الله أن يتقبل صدقاتكم ودعاؤكم في هذا اليوم المبارك.

- نحتفل بمولدك يا نبي الله ورسوله بإشراق الوجوه وأنوار القلوب.

- نهنئكم بالذكرى العطرة، لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

- للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية، متباركين.

- نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

- أشرق النور والسعادة بمجيء الرسول، وأحببت أن أكون أول من يقول لك: كل عام وأنتم بخير.

- في ذكرى ميلاد النبي، نجتمع للاحتفال بنور البشرية، أتمنى أن أكون أول المهنئين بهذا اليوم.

- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يملأ قلوبكم سعادة وحياتكم بركة وخير.

- مع حلول المولد النبوي الشريف، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات.

- أجمل تهنئة بمناسبة عيد المولد النبوي، راجيا من الله تعالى أن يطيل في عمرك ويحسِّن عملك.

في يوم ميلاد المصطفى، تتجدد في قلبي المحبة والإيمان، فأنتم أغلى من في حياتي، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته.

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