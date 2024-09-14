ترفع السكر والضغط معا.. 5 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول إليك قائمة بـ 6 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة:

1- القهوة

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، تحتوي القهوة على الكافيين الذي يحفز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وضغط الدم.

2- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من السكر والمحليات الصناعية، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وزيادة الوزن.

3- الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تحفز إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى تهيج المعدة وارتفاع ضغط الدم.

4- الأطعمة الدسمة

الأطعمة الدسمة تزيد من إنتاج حمض المعدة وتبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات.

5- الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم قد تزيد من حموضة المعدة وتسبب حرقة المعدة.

6-الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

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