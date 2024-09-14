أغرب من الخيال.. مسافر يدفع ثمن وقود رحلة طيران لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، دفع مسافر من أستراليا تكاليف وقود رحلة تجارية كان لا بد من إلغائها، بسبب سوء سلوكه.

وبحسب نيويورك بوست، كان الرجل من غرب أستراليا على متن رحلة من بيرث إلى سيدني، عندما تسبب سلوكه غير المنضبط في عودة الطائرة إلى عاصمة الساحل الغربي.

وعلى الفور اتصل موظفو الخطوط الجوية بالشرطة الأسترالية طلبا للمساعدة، وتم القبض على الرجل وتوجيه الاتهام إليه.

وأمام محكمة بيرث الجزئية، أقر الرجل بالذنب عن السلوك غير المنضبط على متن الطائرة والفشل في الامتثال لتعليمات السلامة، وأمرته المحكمة بدفع أكثر من 6 آلاف دولارا كتعويضات لشركة الطيران.

وقالت شونا ديفيس، القائمة بأعمال مفتش الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الأفراد الذين يتسببون في اضطرابات على متن الرحلات الجوية يجب أن يتوقعوا تحمل المسؤولية عن أفعالهم غير القانونية.

وأوضحت: "يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير من أن السلوك السيئ على متن الطائرة يمكن أن يكلف الجاني تكلفة باهظة".

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