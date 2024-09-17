الامارات | زيمبابوي تعتزم إعدام 200 فيل لإطعام سكان جائعين بسبب الجفاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت سلطات الحياة البرية اليوم الثلاثاء إن زيمبابوي تعتزم إعدام 200 فيل لإطعام سكان يهددهم الجوع بعد أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود.

وأدى الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو إلى تدمير المحاصيل في جنوب القارة الأفريقية، مما أثر على 68 مليون شخص وتسبب في نقص الغذاء في شتى أنحاء المنطقة.

وقال تيناشي فاراو المتحدث باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي لرويترز "نؤكد أننا نعتزم إعدام نحو 200 فيل في مختلف أنحاء البلاد. ونعمل على تحديد السبل اللازمة لتنفيذ ذلك".

وأضاف أن لحوم الأفيال سيتم توزيعها على المجتمعات المتضررة من الجفاف في زيمبابوي.

وتأتي الخطوة بعد قرار ناميبيا المجاورة الشهر الماضي إعدام 83 فيلا وتوزيع لحومها على المتضررين من الجفاف.