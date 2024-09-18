الامارات | 3 باحثين في علم المناعة يفوزون بجائزة طبية مرموقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذهبت جائزة «باول إرليش» الطبية المرموقة في ألمانيا لعام 2025 إلى ثلاثة باحثين، بفضل النتائج التي توصلوا إليها بشأن مسار إشارات أساسي للجهاز المناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المانحة للجائزة، البروفيسور توماس بوم، أمس، إن ما يُسمى بمسار إشارات «cGAS-STING» هو «أساس دفاعنا المناعي الفطري الذي كان يُجرى البحث عنه منذ فترة طويلة»، وأضاف: «بهذا الاكتشاف فتح الفائزون بالجائزة إمكانية علاج أمراض معدية وسرطانات وأمراض التهابية بشكل أكثر فاعلية من ذي قبل»، مشيراً إلى أن الأدوية التي تتدخل في مسار الإشارة هذا قيد التطوير حالياً.

وسيتقاسم الباحثون الثلاثة: الطبيبة أندريا أبلاسر، وعالم الفيروسات أوهايو جلين باربر، وعالم الكيمياء الحيوية زيجيان جيمس تشين، الجائزة المالية البالغة 120 ألف يورو.

وحصلت أندريا أبلاسر على جائزة «باول إرليش للباحثين الشباب» عام 2014.

ويعود تاريخ العمل البحثي الأساسي للفائزين الثلاثة إلى الفترة من 2008 إلى 2013، إلا أنهم تعمقوا في أبحاث هذا المجال على مدار العقد الماضي.

ويُمنح هذا التكريم للعلماء الذين قدموا إسهامات خاصة في مجال البحث الذي يمثله العالم والطبيب الألماني الحاصل على جائزة نوبل، باول إرليش، وهو علم المناعة أو أبحاث السرطان أو أمراض الدم أو علم الأحياء الدقيقة أو العلاج الكيميائي. وحصل العديد من العلماء الذين فازوا بهذه الجائزة التي تُمنح منذ عام 1952 على جائزة نوبل لاحقاً أيضاً.