الامارات | إطلالة على دبي.. قبل أن يأتي المساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاء اليخت السياحي أنواره استعداداً لقدوم المساء، وإضفاء المزيد من الخيال والجمال على المشهد، ووقف الركاب ليستمتعوا برحلتهم في هذا التوقيت المثالي، وليتأملوا أفق مدينتنا، التي تبدو خلّابة من قريب وكذلك من بعيد، إذ يحرص سكان دبي وزوارها من كل مكان حول العالم، على الاستمتاع بالتجارب المتنوعة والخيارات الكثيرة التي توفرها لضيوفها، ومن بينها هذه الجولة البحرية برفقة العائلات والأصدقاء، وسط أجواء تبعث على السعادة، ما بين نسمات ما قبل الغروب، والأمواج الهادئة لهذا الأزرق الشاسع، وفرحة الإطلالة على المعالم الأيقونية التي لا تشبه سواها.