الامارات | «فزاع لليولة» تعود إلى الميدان.. ربع قرن في حفظ تراث الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتأهل 16 يويلاً، اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتنافس المشاركون الذين قدموا من أنحاء الإمارات خلال التصفيات على أداء عروض لافتة في القرية التراثية بالقرية العالمية أمام حضور كبير من محبي هذه البطولة العريقة، كي يستمر الترقب من خلال التدريب والاجتهاد استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد حارب الخاصوني، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر عن انطلاقة البطولة تتيح الفرصة للجنة المنظمة لإعداد اليويلة بالشكل الأمثل وتدريبهم وصقل مهاراتهم، خصوصاً في ظل وجود تحديات تراثية متنوعة ضمن البطولة الأعرق في جدول بطولات فزاع.

وأعرب عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، والذي يعكس مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للتصفيات، وأبدى سعادته بحضور وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة. ورأى أن وجود منافسات عدة ضمن البطولة كان له أثر كبير في جذب الوجوه الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في التصفيات.

وأضاف مدير إدارة بطولات فزاع: «لقد وضعنا معايير دقيقة أثناء عملية التحكيم واختيار اليويلة الذين سيخوضون تحديات البطولة، ونشعر بالفخر بالحضور الكبير لـ(عيال البلاد) من جميع مناطق دولة الإمارات، ما يعكس حرصهم على التمسك بإرثهم المحلي وموروثهم الشعبي الأصيل، والرغبة اللازمة للتعلم والعطاء في إطار مسؤولية حفظ تراثهم وتعزيز هويتهم الوطنية».

من جانبه، أعرب اليويل راشد سلطان الرزي الشامسي عن سعادته بالتأهل لبطولة فزاع لليولة، ووعد بتطبيق ملاحظات لجنة التحكيم من أجل تطوير مستواه في الفترة المقبلة، والالتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة.

وقال: «كلي حماسة ورغبة للوصول بعيداً في هذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعاً، إنه أحد أحلامي بأن أتوج بلقب (فارس الميدان)، لذلك ينتظرني الكثير من العمل والجهد، حيث شاهدنا مستويات مميزة خلال التصفيات من قبل المشاركين».

برنامج مكثف

تنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليولة في 15 نوفمبر المقبل في قلعة الميدان بنادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم، حيث يخضع المتأهلون خلال هذه الفترة لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة، مثل عدّ القصيد، وسباق الهجن، والسباحة، والرماية.

• راشد الشامسي: أحد أحلامي أن أتوج بلقب «فارس الميدان»، لذلك ينتظرني الكثير من العمل والجهد.

• راشد الخاصوني: نشعر بالفخر للحضور الكبير لـ«عيال البلاد» من جميع مناطق الدولة للمشاركة في البطولة.