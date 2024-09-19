علامات تنذر بضعف السمع عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد صندوق التأمين الصحي في ألمانيا، أنه يمكن للوالدين الاستدلال على ضعف السمع لدى حديثي الولادة والرضع من خلال بعض العلامات.

وأضاف صندوق التأمين الصحي، أن أبرز تلك العلامات هي: عدم إدراة الرأس باتجاه الصوت، وعدم التفاعل مع الأصوات على سبيل المثال كعدم الاستيقاظ عند تشغيل مكنسة كهربائية بجواره.

وأوضح أن ضعف السمع لدى الرضع يرجع إلى أسباب عديدة مثل العامل الوراثي وتشوهات في الأذن الداخلية أو الخارجية أو بسبب جينات فقدان السمع، التي تمنع نمو العصب السمعي.

ويمكن أن يحدث ضعف السمع عند الرضع والأطفال أثناء الحمل، على سبيل المثال نتيجة الإصابة بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل أو نتيجة لتعاطي الكحول أو المخدرات أو نتيجة لمرض أيضي.

ويمكن أن ينشأ ضعف السمع عند الرضع والأطفال أيضا من عملية الولادة، على سبيل المثال بسبب نقص الأكسجين أو اليرقان نتيجة عدم التوافق بين فصائل دم الأم والطفل أو نتيجة نزيف دماغي أو نتيجة الولادة المبكرة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث ضعف السمع أيضا بعد الولادة على سبيل المثال نتيجة لالتهاب السحايا أو عدوى الأذن الوسطى أو الأمراض المعدية مثل النكاف والحصبة والحصبة الألمانية.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة ضعف السمع لدى حديثي الولادة والرضع للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ نظرا لأن حاسة السمع الجيدة مهمة للغاية لمواصلة التطور الفكري واللغوي للطفل.

ويمكن علاج ضعف السمع لدى حديثي الولادة والرضع بواسطة سماعات الأذن الطبية، بينما يتم اللجوء إلى زراعة القوقعة الصناعية في حالة فقدان السمع الشديد أو الصمم.