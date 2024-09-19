اكتشاف دواء واعد لمرضى الانزلاق الغضروفي

محمد اسماعيل - القاهرة - تم تطوير دواء حديث من قِبل جامعة أوبسالا السويدية، يعمل على سرعة شفاء الأقراص الفقرية بعض التعرض للانزلاق الغضروفي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع فيستي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"وجد الأطباء أن عملية شفاء الأقراص الفقرية التالفة يمكن تسريعها بشكل كبير من خلال حقن هذه الأقراص بمواد تحوي على نظائر اصطناعية لبروتين الميوسين، والتي تحمي الأقراص الفقرية من هجمات الخلايا المناعية".

وحول الموضوع قال العالم في الجامعة، يان هونغجي:"العلاج الذي طورناه يوفر أملا جديدا للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر نتيجة لتطور الانزلاق الغضروفي، فهو لديه القدرة على منع تطور المزيد من الضرر بعد إزالة الأجزاء التالفة من القرص الفقري. هذا العلاج سيحسن بشكل كبير نوعية الحياة لهذه الفئة من المرضى".



وأشار العالم إلى أن الدواء الجديد هو عبارة عن مادة هلامية تحوي نظائر لبروتين الميوسين، وبينت الاختبارات أن الدواء يتفوق بعدة مرات على المواد الهلامية المستخدمة في جراحات العمود الفقري والتي يتم تركيبها من السكريات والمواد المستخرجة من الطحالب.

ويأمل الباحثون في الجامعة أن يساعد الدواء الجديد الذي طوروه في زيادة نجاح عمليات علاج فتق الفقرات بشكل كبير وتقليل حدوث المضاعفات بعد إزالة الجزء التالف من الأقراص الفقرية.

تناول الإفطار والعشاء في هذا التوقيت قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

3 فواكه تخفض الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب والسكري

هتدمر معدتك والقولون.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

اتق شر الحليم إذا غضب.. أبراج لا تنسى الإساءة ولا تتهاون في حقها

قطة تعود للحياة بعد 4 أيام من وفاتها- لن تتخيل ما حدث