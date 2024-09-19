هل شعرت يوما بعدم القدرة على الحركة عند الاستيقاظ؟.. إليك السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشعور بعدم القدرة على الحركة عند الاستيقاظ هو عرض شائع لدى الكثير من الأشخاص، وقد يكون محيرًا بسبب عدم معرفة السبب وراء ذلك.

وفقًا لموقع Cleveland Clinic، إليك الأسباب والأعراض لهذه الحالة التي تُعرف بـ "شلل النوم".

ما هو شلل النوم؟

شلل النوم يحدث عندما لا تستطيع تحريك أي جزء من جسمك قبل النوم أو عند الاستيقاظ مباشرة، بينما يكون الجسم بين مرحلتي النوم واليقظة، وغالبًا ما تكون هذه النوبة مؤقتة، ولا تستمر إلا لثوانٍ أو دقائق.

أعراض شلل النوم

قد تواجه الأعراض التالية أثناء نوبة شلل النوم، إما قبل النوم مباشرة أو أثناء الاستيقاظ:

1. عدم القدرة على تحريك الأطراف العلوية أو السفلية.

2. فقدان القدرة على التحدث بشكل مؤقت.

3. الإحساس بالاختناق في الصدر.

4. الهلوسة (كما لو كان هناك شخص خطير في الغرفة).

5. الشعور بالرغبة القوية في النوم خلال النهار.

أسبابه

السبب الدقيق لشلل النوم غير معروف، لكن الأطباء لاحظوا أن أكثر الحالات التي تعاني منه تتمثل في:

1. الأشخاص الذين يعانون من النوم القهري.

2. عدم النوم لعدد ساعات كافية.

3. المعاناة من اضطرابات النوم.

4. الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم.

5. الإصابة بحالات صحية عقلية مثل القلق، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، أو اضطراب الهلع.

6. تلقي بعض الأدوية (مثل تلك التي تعالج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه).

العلاج

يعتمد العلاج على السبب الناتج عنه شلل النوم، وغالبًا ما يحدده الطبيب المختص وفقًا للعمر والحالة الصحية الخاصة بكل مريض.

اقرأ أيضًا:

تصيب الكلى والكبد بالتليف.. احذر تناول هذه الأطعمة ليلا

بـ 30 صورة هادية غالب تثير الجدل على السوشيال بأسعار براند نظارات - سعرها يتخطى 11 ألف

لن تتوقع تأثير تناول التونة على صحة الكبد والكلى.. مفاجأة

مضاد حيوي يحرق جسد عارضة أزياء.. كيف حدث ذلك؟

مواليد 4 أبراج فلكية "بختهم وحش" والحظ "مخاصمهم".. هل أنت واحد منهم؟