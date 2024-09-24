الامارات | أثير «الأولى» يتجدد بمزيد من الأصالة في عيدها العاشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» في دبي، عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاقتها.

وتتضمن الدورة الجديدة مجموعة من البرامج التي تسعى من خلالها «الأولى» إلى مواصلة تحقيق رسالتها بتقديم إعلام وطني ملتزم، يسهم في تعزيز الوعي بقيم المجتمع.

وقالت مدير إدارة الإذاعات مدير الإعلام والاتصال المؤسسي في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، نتالي جوزيف أواديسيان: إن «ما تم اختياره وإنتاجه من برامج يعكس التزام شبكة الأولى الإذاعية بانتقاء ما يتوافق مع تطلعات الجمهور والعادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي، ليكون مكملاً لمسيرة المركز، ودوره التوعوي الثقافي، ومعززاً لمسؤوليته المجتمعية».

وأضافت: «تأتي هذه الدورة لترسخ شراكتنا الوطنية مع جميع الهيئات والمؤسسات على امتداد مساحة دولة الإمارات، لإنتاج محتوى يرتكز على الثقافة المحلية، ويظهر التزامنا بأعلى المعايير المهنية بالعمل الإعلامي الملتزم، وهو المنهج الذي اتخذته الإذاعة منذ انطلاقتها».

وأوضحت أواديسيان أن الدورة الجديدة للإذاعة، تعكس التنوع في الإرث الثقافي والاجتماعي، وتتيح فرصة مشاركة عناصر إماراتية في الإنتاج الإذاعي، مشيدة بفريق العمل داخل الشبكة، والذي يزخر بمواهب تعكس الرهان على الشباب الإماراتي، وقدرته على صناعة التميّز.

وتواصل الدورة البرامجية الجديدة التجديد، إذ يبث برنامج «صباح الأولى»، مع سالم محمد، رسائله الإيجابية، ويغطي أهم الأحداث والفعاليات المحلية.

ويستمر البرنامج اليومي «عيال لبلاد» والذي تقدمه أمل الملا بمثابة رسالة واضحة من إدارة الإذاعة، بأن تكون أكثر قرباً من الشباب الإماراتي، والعمل على تعزيز هويته الوطنية وممارسته الإيجابية الفاعلة في المجتمع، والإضاءة على إنجازاته.

ويطّل البرنامج الجديد «من داخل البيت» من تقديم حصة بن صبيح، ليطرح رؤية جديدة تتمحور حول دور الأسرة في الحفاظ على قيم موروث المجتمع الإماراتي.

ويتابع برنامج «حيّاك في بلادي» مع شرينة سالم تقديم كل ما هو تراثي سياحي، مستعرضاً السياحة الداخلية في الإمارات ومختلف الأنشطة والفعاليات والمهرجانات.

وبالنسبة للبرامج الأسبوعية يستمر برنامج «الأولى على الأولى» من تقديم أم الإعلام الإماراتي حصة العسيلي كل أربعاء، لتشارك مع المستمعين مجموعة من العبارات الوجدانية والإنسانية والإيجابية المأثورة، وتستعرض عناوين كتب، وتطلع المستمع على ملخص عن محتواها، خصوصاً الموجودة في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وكالعادة يبحر النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان والمحاور فهد علي من خلال برنامج «غبايب» في كل إثنين، برحلة ضمن البيئة الساحلية للإمارات من خلال المفردات الخاصة بأهل البحر وقصصهم المشوّقة.

ويأتي برنامج «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي كل سبت، ليطرب المستمعين بالقصيد الإماراتي الأصيل، ويضيء على الأسماء التي برزت في فضاء الشعر الشعبي الإماراتي.

كما ستقدم إذاعة الأولى كل إثنين البرنامج الاقتصادي الجديد «مواردنا» من تقديم عائشة المهيري.

فواصل

عملت إذاعة الأولى خلال الفترة الماضية على مجموعة مميّزة من الفواصل التي تعكس بيئتها ومحيطها الإماراتي الخالص، وحملت بين طياتها التنوع ما بين التراثي والوطني.