الامارات | القهوة تقوّي العضلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 سبتمبر 2024

أظهرت أبحاث أن القهوة يمكن أن تعزز صحة الدماغ والقلب والأمعاء، وتساعد أيضاً في تقوية كتلة العضلات.

وبحسب دراسة نشرتها صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الذين تناولوا كوبين على الأقل من القهوة يومياً (أو 240 مللي) لديهم نحو عضلات أكثر بنحو 10 في المئة مقارنة بمن لم يشربوا أياً منها