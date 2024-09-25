"فيها حاجة حلوة".. مطعم فلافل في 6 أكتوبر يقدم وجبات مجانية للمحتاجين

محمد اسماعيل - القاهرة - مع شروق شمس يوم جديد، يتوجه بعض مواطني 6 أكتوبر في ساعات الصباح الأولى إلى مطعم فلافل بسيط في الشيخ زايد؛ لتناول وجبة الإفطار المعتادة قبل الذهاب إلى العمل.

ذات صباح، فوجئ رواد المطعم بلافتة بجوار طاولة الكاشير كتب عليها بخط عريض: "من لم يستطع شراء الطعام فليطلبه بالمجان، فهذا من عند الله"، في إشارة إلى إزالة الحرج عن ذوي الحاجة الذين يخجلون من طلب الطعام مجانًا.

أحمد مصباح، أحد سكان مدينة الشيخ زايد، يقول لـ"الخليج 365" إن المطعم يقدم الوجبات بأسعار مرتفعة نوعًا ما، لكنه منذ عامين يعلق تلك اللافتة، وبالفعل نرى الكثير من الأشخاص يأخذون أطعمة بشكل مجاني كل يوم.

وأشار إلى أن مالك المطعم يعتبر الأمر صدقة لوجه الله، ولا يبحث من وراء ذلك عن الشهرة لأنه من أشهر المحال في الشيخ زايد، ويقبل عليه المئات من الزبائن.

وانتشرت صورة اللافتة التي علقها المطعم على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بفكرة إتاحة الطعام بالمجان لغير القادرين، فقد كتب أحد الحسابات: "فيها حاجة حلوة، رغم كل شيء ها يفضل فيها الخير موجود".

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