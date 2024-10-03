ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقعاتها.. شخصية بارزة على قيد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، يتضمن تنبؤات مثيرة للجدل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت ليلى خلال حلولها ضيفة ببرنامج "أنا هيك" عبر قناة "الجديد"، الذي يقدمه الإعلامي "نيشان": "وسائل الإعلام والأنظار تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة، كان انتشر خبر اغتيالها ووفاتها حول العالم لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية ستظهر إلى العلن وعلى الإعلام".

وأضافت: "هذا الأمر يشكل صدمة للجميع، وأرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي، ما سيفضح الجهات التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وسببت صدمة كبيرة لشعبها وللوطن العربي".

وجدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف واحدة من أشهر الشخصيات التي دائما ما تُثير الجدل بتوقعاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل.



اقرأ أيضا:

احذري تخزين البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. 5 أسباب ستفاجئك

الزهر هيلعب معاهم في أول أكتوبر .. تعرف على مواليد الأبراج سعيدة الحظ

مشروب يعزز الكبد والمناعة ويطرد السموم من الجسم



أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى إتلاف أمعائك.. احذر هذه الأعراض

راقب 10 علامات.. طبيبة تحذر من حالة غير معروفة تدمر نومك رغم التعب