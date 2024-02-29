شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لطفلة سعودية من التشيك لعلاجها بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم وبالتنسيق مع السفارة في براغ بنقل طفلة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها. مع دعواتنا لها بدوام الصحة.pic.twitter.com/kFbsuqrC69— السفارة في براغ (@KSAembassyCZ) إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم وبالتنسيق مع السفارة في براغ بنقل طفلة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها. مع دعواتنا لها بدوام الصحة. pic.twitter.com/kFbsuqrC69 — السفارة في براغ (@KSAembassyCZ) February 28, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في عاصمة التشيك براغ، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطنيها، نقلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم وبالتنسيق مع السفارة في براغ طفلة سعودية.وأوضحت السفارة أن الطفلة تعرضت لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.