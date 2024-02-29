شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لطفلة سعودية من التشيك لعلاجها بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت السفارة أن الطفلة تعرضت لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم وبالتنسيق مع السفارة في براغ بنقل طفلة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها. مع دعواتنا لها بدوام الصحة.pic.twitter.com/kFbsuqrC69— السفارة في براغ (@KSAembassyCZ)
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم وبالتنسيق مع السفارة في براغ بنقل طفلة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في براغ استدعت حالتها الطبية نقلها للمملكة لاستكمال علاجها. مع دعواتنا لها بدوام الصحة. pic.twitter.com/kFbsuqrC69— السفارة في براغ (@KSAembassyCZ) February 28, 2024