شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز ريادة المملكة في مجال الطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل



وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي: "إن الفرع والمكاتب والجهات التابعة له ترحب بالشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية سواء ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الأخرى أو مع القطاعات الخاصة".

تنمية القدرات البشرية وأوضح أن الوزارة تدعم سبل التعاون وتنمية القدرات البشرية بينها وبين الجهات العلمية المختلفة، لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتي منها البحث والتدريب والتطوير، وتسعى من خلال البرامج التدريبية التي تقيمها أو تشارك فيها في رفع مستوى الكوادر الوطنية لتكون مخرجات مبنية على المهارات والمعرفة تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.



من جهته، أكد مدرب البرنامج مدير الوحدة البيطرية بالدمام الطبيب البيطري محمود الخميس، أن البرنامج تضمن ريادة المملكة العربية الدمام - شريف احمد - أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برنامجًا تدريبيًا، تحت عنوان ”الإدارة الطبية البيطرية“، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمحافظة الأحساء، وذلك على مدى يومين.وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي: "إن الفرع والمكاتب والجهات التابعة له ترحب بالشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية سواء ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الأخرى أو مع القطاعات الخاصة".وأوضح أن الوزارة تدعم سبل التعاون وتنمية القدرات البشرية بينها وبين الجهات العلمية المختلفة، لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتي منها البحث والتدريب والتطوير، وتسعى من خلال البرامج التدريبية التي تقيمها أو تشارك فيها في رفع مستوى الكوادر الوطنية لتكون مخرجات مبنية على المهارات والمعرفة تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.من جهته، أكد مدرب البرنامج مدير الوحدة البيطرية بالدمام الطبيب البيطري محمود الخميس، أن البرنامج تضمن ريادة المملكة العربية السعودية في الطب البيطري، وتسليط الضوء على مفهوم الإدارة المهنية وريادة الأعمال في المنشآت البيطرية، وكذلك رفع مهارات المتدربين بإدارة المرافق الصحية البيطرية، بالإضافة إلى أثر أنواع بيئة على سلوك الفرد.