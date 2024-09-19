شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رئيس الوزراء يؤكد عدم قطع الكهرباء مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " رئيس الوزراء يؤكد عدم قطع الكهرباء مرة أخرى.. مدبولى: رصدنا 2.5 مليار دولار لعدم انقطاع التيار.. ضخ السعودية 5 مليارات دوالار استثمارات لا علاقة له بالودائع.. تفعيل استثمارات كويتية الفترة المقبلة.. تحديد 4 مناطق لتنميتها بساحل البحر الأحمر على غرار رأس الحكمة.. وانتهاء أزمة الطماطم منتصف أكتوبر

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