شكرا لقرائتكم خبر عن في الرياض وعسير.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. القبض على 3 أشخاص بعسير كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم 86 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.