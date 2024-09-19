شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الملك يصدر أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لـ مؤسسة الملك سلمان غير الربحية والان نبدء بالتفاصيل
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اصدر #خادم_الحرمين_الشريفين أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لـ #مؤسسة_الملك_سلمان_غير_الربحية التي تأتي امتداداً لأعماله ـ رعاه الله ـ الخيرية والإنسانية.
محمد يوسف
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