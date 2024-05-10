شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوي تستقبل طلائع الحجاج بالهدايا والكتيبات التوجيهية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الخدمات الدينية

الدمام - شريف احمد - استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طلائع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهيه والإرشاديه بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام.واستقبل وكيل رئيس لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد الخضيري، طلائع ضيوف الرحمن في المسجد النبوي، مؤكدًا حرص رئاسة الشؤون الدينية على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية؛ تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحجاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة.وذلك لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا، كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.