شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت فرق الطوارئ في النمسا، اليوم الثلاثاء، على امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا متوفاة في منزلها الذي غمرته المياه، ما رفع إجمالي عدد الضحايا في البلد الذي ضربته الأمطار إلى 5 أشخاص.

وذكرت السلطات أنه عُثر على المرأة في منزلها ببلدة فورملا بولاية النمسا السفلى شرق البلاد التي تضررت بشدة. تصدعات في السدود وغمرت الأمطار المستمرة منذ 4 أيام مناطق شاسعة في شرق النمسا، وذكرت السلطات أن خطر حدوث تصدعات في السدود لا يزال مرتفعًا رغم توقف هطول الأمطار اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد القتلى الذين عُثر عليهم خلال الفيضانات 5 أشخاص، فيما لم يتضح السبب وراء وفاة أحد هؤلاء الضحايا حتى الآن.