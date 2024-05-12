النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض

افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مكتب النيابة العامة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة، لضمان تمتع المسافرين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم، ويعمل بها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويتم العمل بها وفق أفضل الممارسات المهنية العدلية للوصول للعدالة الناجزة.

يذكر أن مجلس النيابة العامة يواصل مسيرة تطوير البيئة المكانية والإجرائية للأعمال القضائية التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام.

وتعتبر نيابة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثالث نيابة يتم افتتاحها في هذا الصدد، حيث سبقها افتتاح النيابة العامة بمطار تبوك والنيابة العامة بمطار جدة.